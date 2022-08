Emergenza furti dentro le auto, ennesima denuncia: le telecamere filmano il ladro

Emergenza furti all'interno delle auto a Canicattì dove è stato denunciato l'ennesimo episodio. Un 47enne ha raccontato di essere rimasto vittima di un ladro che gli ha portato via il borsello dall'auto con all'interno patente, tessera sanitaria, carta di identità, due carte bancomat e il badge da lavoro.

E' accaduto in via Giudice Saetta, nei pressi di un negozio. L'uomo, dopo avere scoperto che mancava il borsello dalla sua Alfa, ha chiesto al titolare di visionare le immagini della videosorveglianza nelle quali si vede un uomo, non riconoscibile in volto, che infila la mano nella parte di finestrino aperta e prende il borsello.

Il proprietario dell'auto ha, quindi, presentato una denuncia al commissariato di polizia dove, nelle ultime settimane, si sono succeduti diversi episodi analoghi.