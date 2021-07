"Con due amici danneggia il portone di casa dell'ex moglie", tre denunciati

L'uomo che non si è rassegnato alla fine della relazione, nonostante la donna si sia trasferita in una casa d'accoglienza ad indirizzo segreto, continua a cercare la trentenne

Continua a perseguitare – nonostante la donna si sia rifugiata in una casa di accoglienza ad indirizzo segreto – l’ex moglie. Il trentatreenne di Canicattì è tornato, attraverso la chat di un social network, a cercare la donna e a chiederle un incontro. Di fatto, l’uomo non riesce a rassegnarsi alla fine di quella storia. La donna, a quei messaggi, non ha però mai risposto. Un comportamento che verosimilmente ha fatto infuriare l’ex marito che, con la complicità di due amici, ha danneggiato l’abitazione della casa – rimasta appunto vacante da quando si è trasferita in una struttura d’accoglienza – della trentenne. Ma nessuno dei tre l’ha fatta franca perché i poliziotti del commissariato di Canicattì sono riusciti ad identificarli e a denunciarli, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per danneggiamento aggravato.

I tre avrebbero raggiunto l’abitazione della donna e con l’utilizzo di qualche arnese hanno danneggiato il portone d’ingresso e hanno mandato in frantumi i vetri di un’anta. I rumori sono stati sentiti da alcuni vicini di casa che si sono subito affacciati per capire cosa stesse accadendo. Due condomini di una palazzina avrebbero notato tre persone allontanarsi velocemente dall’edificio. Informata la proprietaria della residenza, la vittima ha formalizzato denuncia. I sospetti dei poliziotti del commissariato di Canicattì si sono subito concentrati, forse anche inevitabilmente, sull’ex compagno della trentenne. Dopo aver ascoltato e raccolto delle testimonianze dei residenti della zona e dopo aver fatto verifiche su eventuali impianti di video sorveglianza, i poliziotti hanno identificato, e appunto deferito, i tre canicattinesi. Stando all’accusa, il danneggiamento sarebbe stato fatto dal trentatreenne, in compagnia di altri due canicattinesi.