Cuccioli di cane gettati in un pozzo, pompieri al lavoro per salvarli

I vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì si stanno mobilitando per salvare dei cuccioli che qualcuno ha gettato all'interno di un pozzo di villa Firriato. A sentire i guaiti degli animali - non è ancora chiaro quanti siano - sono stati dei passanti. Accertato che all'interno di quel pozzo c'erano dei cuccioli di cane, è stato lanciato l'allarme e sul posto sono già all'opera i pompieri del distaccamento cittadino.

I pompieri, come è già avvenuto in passato, in altre realtà della provincia, con tutte le accortezze del caso, proveranno a fare il più in fretta possibile per salvare la vita agli animali.

Difficile ipotizzare che quei cuccioli siano finiti accidentalmente dentro il pozzo di villa Firriato e questo perché non si tratta, appunto, di un solo animale. Ma di più esseri viventi.