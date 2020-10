Coronavirus, positivo in Cardiologia: paziente in area grigia e reparto già sanificato

Un positivo al Covid-19 all'unità operativa di Cardiologia dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Il paziente è stato già trasferito nell'area "grigia" del presidio ospedaliero e si sta disponendo - non è chiaro dove, al momento, - il suo trasferimento. Accertato il caso, subito si è messa in moto la "macchina" e il reparto - così come i percorsi - è stato, di fatto, già sanificato.

A Canicattì, ieri pomeriggio, era arrivata la triste notizia della tragedia consumatasi all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dove ha perso la vita un commerciante molto conosciuto, e stimato, in tutta la provincia.

Il nuovo caso di coronavirus, accertato appunto al "Barone Lombardo", non si sa se riguardi un cittadino di Canicattì o di qualche altro Comune limitrofo.