Coronavirus, allarmante impennata di contagi a Canicattì: chiuse tutte le scuole, morto il suocero del sindaco di Menfi

Una nuova tragedia determinata dal coronavirus. E' morto il suocero del sindaco di Menfi Marilena Mauceri. L'anziano - positivo al Covid-19 - era stato ricoverato, nei giorni scorsi, in ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Scuole chiuse invece a Canicattì dove il primo cittadino non nasconde - per il rischio che la città possa diventare zona 'rossa' - la propria preoccupazione. Crescono i contagi a Casteltermini, Caltabellotta e Comitini.

Tragedia a Menfi

Lo scorso venerdì, era stato direttamente il sindaco di Menfi: Marilena Mauceri, attraverso i social, a fare chiarezza. "Io, mio marito e mio figlio ci siamo sottoposti ai tamponi e i risultati sono negativi. Lo stesso non posso dire per i miei suoceri. Mia suocera è in quarantena obbligatoria domiciliare, mentre mio suocero è stato, per delle complicanze, ricoverato in una struttura ospedaliera". Poi, purtroppo, la tragedia e la morte del novantenne. Nelle ultime ore, tutta l'amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, i consiglieri e il segretario generale del Municipio si sono stretti attorno al primo cittadino. A Menfi sono 10 le persone positive.

Chiuse tutte le scuole di Canicattì

Dopo Grotte, Camastra e Sant'Angelo Muxaro anche Canicattì - dove l'impennata dei contagi da Covid-19 è veramente allarmante - ha deciso di sospendere l'attivista scolastica in presenza. E lo ha fatto, con apposita ordinanza, il sindaco Ettore Di Ventura che non nasconde la sua preoccupazione. I pazienti "attualmente positivi e in trattamento", ieri sera, risultavano essere - a Canicattì - ben 80. "Un totale nel quale vanno annoverati anche i due concittadini purtroppo deceduti" - ha spiegato il primo cittadino - .

"Viviamo in uno stato di continua tensione ed incertezza. Giusto ieri mi sono fatto portavoce di questa allarmante situazione con le autorità sanitarie. Abbiamo visto che i vari casi sono diffusi tra tutte le fasce d’età, ma negli ultimi giorni è innegabile che vi sia un aumento di quelli legati all’ambito scolastico. Forse avremmo dovuto, tutti, essere più responsabili, ma non è questo il momento di fare recriminazioni - ha spiegato Di Ventura - . Ho richiesto l’attuazione di uno screening di massa su tutta la popolazione scolastica del primo ciclo (quello relativo alle scuole superiori è già in corso). Di conseguenza, in attesa che ciò venga realizzato, ed in attesa di avere il quadro completo della situazione, sull’effettiva circolazione del virus nelle diverse scuole, non resta che sospendere le attività didattiche in presenza. L'ordinanza riguarda solo le scuole pubbliche di competenza comunale. Si è trattato di una decisione difficile, di certo non presa a cuor leggero, decisione finalizzata anche a scongiurare che la nostra città possa diventare 'zona rossa', ma questo dipende dal comportamento di ciascuno di noi - ha aggiunto - . So che molti concittadini accoglieranno questa decisione con sollievo, per altri sarà una complicazione in più. Ma l’attuale evolversi della situazione ci impone queste scelte".

Aumentano i contagi a Comitini

"Un altro caso di positività al Covid 19 - rende noto il sindaco Nino Contino - . La persona è già in quarantena da diversi giorni, in buona salute, appartiene allo stesso nucleo familiare di 2 soggetti già risultati positivi nei giorni scorsi. Purtroppo siamo in attesa di notizie su un altro possibile caso: un nostro concittadino è positivo a test effettuto in laboratorio privato".

Casteltermini è a 8 casi

"L'Asp ha comunicato che ci sono ci sono altri tre casi positivi e con loro nella nostra comunità risultano essere in numero di 8. I 3 nuovi contagiati, così come gli altri 5 soggetti risultati positivi nei giorni scorsi, sono già stati posti in isolamento domiciliare" - ha reso noto il sindaco di Casteltermini, Gioacchino Nicastro - .

+2 a Caltabellotta

Due nuovi casi di Covid-19 a Caltabellotta dove il totale sale a otto. A renderlo noto è stato il Comune di Caltabellotta.