A "zonzo" di notte senza un motivo, sanzioni per tre nisseni pregiudicati

Sono stati "beccati" in centro a Canicattì in piena notte senza alcuna giustificazione, nei guai tre giovani di nisseni. Nel contesto dei controlli disposti dalla Questura per verificare il rispetto delle misure anti-Covid, gli agenti del locale commissariato hanno infatti fermato i tre, provenienti da una città della provincia di Caltanissetta, a "zonzo" per la città oltre l'orario di "coprifuoco". Gli stessi, già gravati da precedenti penali, si sono visti contetare delle pesanti sanzioni amministrative e sono stati proposti per la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio che comporterà inevitabilmente il divieto di ritorno nel comune di Canicattì.