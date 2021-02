"Segnala in ritardo alla polizia l'acquisto di pistola e munizioni", denunciato

Va in commissariato, a Canicattì, per denunciare l'acquisto, fra privati, di una pistola e del relativo munizionamento. Ma lo fa in ritardo perché il termine perentorio, in questi casi, è di 72 ore. Per l'ipotesi di reato di omessa denuncia di acquisto di armi, un uomo è finito nei guai: con una denuncia alla Procura sulle spalle.

L’uomo, titolare di porto d’armi per uso sportivo, avrebbe dovuto entro 72 ore denunciare l'avvenuta compravendita e il possesso di arma e munizioni. Cosa che, appunto, non ha fatto.

Tanto la pistola, quanto il munizionamento, sono stati posti sotto sequestro.