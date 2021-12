Commerciante strattonata e scippata della borsa, ladri fuggono in scooter

Una commerciante, proprietaria di un noto negozio del centro, e' stata avvicinata da due malviventi che dopo averla strattonata, l'hanno scippata della borsa. La donna, per fortuna, non ha riportato traumi.

E' accaduto sabato sera, poco dopo le 20, in via Trieste a Canicattì. I due, con il volto coperto, in sella ad uno scooter, si sarebbero appostati senza farsi notare. All'interno della borsa c'erano alcune centinaia di euro, le chiavi di casa e del negozio. La commerciante è stata soccorsa da alcuni passanti.

Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile della locale compagnia che hanno ascoltato la testimonianza della donna, che ha rifiutato le cure ospedaliere, e avviato le ricerche dei due malviventi che pero', almeno per il momento, l'hanno fatta franca.

Verosimilmente dovrebbe trattarsi di giovani canicattinesi. I carabinieri hanno verificato anche l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza pubbliche o private. Telecamere che potrebbero rivelarsi determinanti.