All'Alt della polizia di sbarazzano di un involucro: c'era cocaina all'interno, 4 denunciati

Quando i poliziotti – nella tarda serata di lunedì – gli hanno intimato l’Alt, sperando di non essere visti, si sono sbarazzati, lasciandolo cadere dal finestrino, di un involucro. Un rotolino di plastica che conteneva sostanza bianca. Un gesto che non è naturalmente passato inosservato agli agenti del commissariato di Canicattì che hanno recuperato l’involucro – con all’interno quasi 7 grammi di cocaina – e denunciato i quattro giovani, fra cui un minorenne, di Mussomeli.

E’ accaduto tutto nel centro della città dell’uva Italia, durante quello che avrebbe dovuto essere un semplice ed ordinario controllo del territorio. I quattro sono stati denunciati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ma è stato accertato anche che uno di loro, uno dei quattro occupanti la vettura sottoposta a controllo, aveva un foglio di via obbligatorio dal Comune di Canicattì.

Cittadina dove, dunque, non avrebbe potuto rimettere piede, se non preventivamente autorizzato. E a carico di quest’ultimo giovane è scattata anche una denuncia per violazione al foglio di via obbligatorio. Resta poi, naturalmente, da capire – se mai sarà possibile – se i giovani a Canicattì erano giunti per rifornirsi di cocaina. Cosa che sembra assai probabile. O se invece si erano spostati, da Mussomeli fino a Canicattì appunto, per piazzare la “roba”.