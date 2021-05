Carrozzeria dell'auto "massacrata" con un chiodo, artigiano nel mirino?

Rigate, forse con un chiodo o comunque con qualcosa di appuntito, le quattro portiere, il cofano anteriore e posteriore, i due paraurti e i quattro parafanghi. Maxi danneggiamento ai danni di una Mercedes classe C, intestata ad un cinquantasettenne di Canicattì, ma utilizzata dal genero: un artigiano di 42 anni.

Il danneggiamento, che è coperto da polizza assicurativa, è stato denunciato ai poliziotti del commissariato di Canicattì che hanno subito avviato le indagini per cercare di fare chiarezza. Tutto si è verificato – ad opera di ignoti vandali - in centro, fra le ore 20,30 e le 6,30 dell’indomani. Gli agenti, per primissima cosa, stanno già passando in rassegna le immagini dei sistemi di video sorveglianza.