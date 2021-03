Calci e pugni a un 26enne per portargli via due cellulari: rapina in piena notte

E’ stato avvicinato e aggredito, a calci e a pugni, da due giovani, in piazza IV Novembre. Due ragazzi, verosimilmente immigrati, che gli hanno portato via un paio di telefoni cellulari con scheda telefonica. A richiedere aiuto al numero unico d’emergenza: il 112 è stato nella notte di mercoledì scorso un ventiseienne originario dell’Afghanistan. Sul posto, scattato l’allarme, si è subito precipitata una pattuglia della polizia di Stato. Gli agenti hanno ricostruito, grosso modo, la rapina e hanno avviato subito la perlustrazione dell’area circostante.

Dei due rapinatori, stando a quanto è trapelato, non è saltata però fuori nessuna traccia. Appare scontato – visto che la procedura investigativa ormai questo esige – che i poliziotti abbiano già passato in rassegna i filmati delle eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il ventiseienne rapinato è stato, in via precauzionale, portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti i necessari accertamenti, gli hanno diagnosticato solo, per fortuna, lievi ferite al volto. Gli agenti del commissariato di Canicattì hanno, naturalmente, subito informato dell’accaduto il sostituto procuratore di turno e hanno avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome agli autori della inusuale rapina.