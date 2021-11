Banda della Fiat Punto di nuovo in azione: rubata auto sequestrata e lasciata parcheggiata per strada

E' tornata in azione, a Canicattì, anche la banda della Fiat Punto perché, appunto, ne è scomparsa un’altra lasciata posteggiata in via Toti. Un’autovettura che era sotto sequestro, dall’ottobre del 2020, per mancanza di polizza assicurativa e che era stata affidata ai proprietari. Dell'ennesimo furto si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino. L’obiettivo è, naturalmente, riuscire ad identificare qualcuno dei componenti della banda che continua a creare danni.

La macchina sequestrata, la Fiat Punto, era rimasta di fatto abbandonata lungo la pubblica via. I possessori – la vettura risulta intestata al precedente proprietario, con il quale non era mai stato fatto il passaggio di proprietà, - non si erano adoperati per chiedere il dissequestro.

Ci hanno così pensato i ladri – certamente la cosiddetta banda della Fiat Punto – a fare sparire, levandola dalla strada, la macchina. Sulla zona, purtroppo, non sono risultate essere presenti telecamere di videosorveglianza che avrebbero potuto aiutare l’attività investigativa dei poliziotti.