"Trovato su auto rubata e con arnesi per portar via altre macchine", denunciato

E' stato trovato in possesso di un'autovettura rubata, nei giorni precedenti, in un centro limitrofo a Canicattì, ma anche di un congegno multiuso con una lama di sei centimetri e due centraline elettroniche, verosimilmente appartenenti ad altre autovetture, e probabilmente utilizzate per compiere i furti di veicoli. E' per i reati di ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere, nonché per guida senza patente - con recidiva nel biennio - che un pluripregiudicato è stato denunciato dai poliziotti del commissariato.

Gli agenti si sono insospettiti nel vedere quell'uomo alla guida di una autovettura diversa rispetto quella del solito. E' scattato il controllo e, naturalmente, i poliziotti del commissariato di Canicattì ci hanno impiegato pochissimi minuti ad accertare che quella macchina risultava essere rubata. Scattata la perquisizione, è stato ritrovato il congegno multiuso con una lama di sei centimetri e le due centraline elettroniche, verosimilmente appartenenti ad altre autovetture, probabilmente utilizzate per compiere i furti di veicoli, fenomeno delittuoso in crescita nel territorio canicattinese e nei paesi limitrofi.

L’indagato aveva anche apposto - è stato ricostruito dalla Questura - la targa appartenenti ad altro veicolo di proprietà del padre. Tutto quello che è stato ritrovato è stato posto sotto sequestro. A suo carico è, appunto, scattata una denuncia.