Incidente: auto si ribalta lungo la statale 122, un ferito in ospedale

Auto - una Bmw X3 - si ribalta lungo la statale 122, la "Agrigentina", e l'automobilista resta ferito. La strada, all'altezza del chilometro 27,800 in territorio di Canicattì, è stata chiusa e il traffico è praticamente bloccato. E' accaduto tutto poco dopo le 7,15.

Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco, che si stanno occupando della rimozione del veicolo incidentato, e la polizia stradale. Gli agenti si stanno occupando degli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro che non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Il personale del 118 ha già trasferito il ferito al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. Sono intervenute anche le squadre Anas per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.