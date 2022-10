Aumentano le materie prime, schizza il prezzo del pane: fino a sei euro al chilo

Pane di grano duro a 4 euro al chilo, mentre il pane di grano tenero anche a sei euro al chilo. Sono questi i nuovi prezzi per uno degli alimenti base della dieta quotidiana di molti stabiliti a Canicattì, dove i panificatori, riuniti in assemblea, hanno deciso collegialmente di far crescere il prezzo del pane a partire dal prossimo 31 ottobre. La notizia è raccontata da La Sicilia.

La crescita dei prezzi della vendita agli utenti sono connessi all'aumento spropositato dei costi delle materie prime, con rincari anche del 400%. Così un filoncino da mezzo chilo (sia grano duro che grano tenero) costerà 2 euro; un chilo di quartini costerà 4 euro e 80 centesimi; i panini costeranno 5.20 euro al chilo e i bocconcini di grano tenero 6 euro al chilo, quindi 40 centesimi l'uno.