Chiede la restituzione del prestito e viene accoltellato, denunciato l'aggressore

Chiede la restituzione dell'importo di denaro, prestato in precedenza, e viene aggredito e malmenato dal vicino di casa. Si tratta di un giovane romeno che, con un coltello a punta, lo ha minacciato e colpito con alcuni fendenti la persona che reclamava la somma prestata. L'aggressore è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica. Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti del commissariato di Canicattì - che sono coordinati dal vice questore Cesare Castelli - hanno anche trovato della "roba" suddivisa in dosi e non confezionata.

Gli agenti del commissariato sono intervenuti su richiesta dell’aggredito che era stato, appunto, malmenato dal vicino di casa. Il romeno - stando all'accusa - con un coltello a punta, lo aveva minacciato e colpito violentemente con alcuni fendenti, oltre che con svariati pugni al volto. I poliziotti hanno subito facilitato il soccorso anche perché la vittima dell'aggressione era ferita: aveva due evidenti tagli sanguinanti sopra l’arcata sopracciiare sinistra. Il ferito è stato accompagnato al pronto soccorso. L'aggressore è stato subito individuato e denunciato per lesioni personali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come da procedura, per cercare di ritrovare l'arma da punta utilizzata per aggredire il connazionale, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Ed è proprio durante la perquisizione che sono state rinvenute - e sequestrate - 17 dosi di sostanza stupefacente, presumibilmente marijuana, del peso totale di 50,67 grammi. Ma è stata trovata anche sostanza, per un peso di 32,42 grammi, non confezionata. Per questi ritrovamenti, il romeno - presunto autore dell'aggressione - è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.