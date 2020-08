Rifiuti, telecamere incastrano 25 incivili: fra loro anche professionisti e commercianti

Gli impianti di video sorveglianza, piazzati nei pressi delle isole ecologiche, hanno pizzicato non uno, non due, ma ben 25 incivili. Sporcaccioni, fra cui liberi professionisti e commercianti, che abbandonavano, credendo di farla franca, i sacchetti di rifiuti. Acquisite le registrazioni - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - gli agenti della polizia municipale adesso provvederanno ad identificare tutti i responsabili che verranno sanzionati. "Avevamo avvertito tutti che erano state piazzate telecamere nei pressi delle isole ecologiche - ha detto il sindaco Ettore Di Ventura - e aumentato la presenza della polizia municipale sul territorio. Adesso, notificheremo a tutte queste persone sanzioni amministrative per 600 euro. Stiamo valutando l'ipotesi di denunciarle all'autorità giudiziaria con l'accusa di inquinamento ambientale. Questa indecenza deve finire - conclude l'amministratore - e anche al più presto".

