"Minorenne morso al polpaccio da un cane randagio": Comune paga danni ad una famiglia

Viene morso da un randagio, il Comune accetta il pagamendo di un rimborso alla famiglia di un minorenne.

L'atto è stato firmato nei giorni scorsi e dispone la liquidazione di poco più di tremila euro. I fatti risalgono al 2020, quando il ragazzo venne aggredito tra via Eolo e via Lipari da un cane che viveva sulla strada. In seguito a questo fatto il ragazzino subì una ferita alla gamba che gli cagionò un danno biologico permamente del 3% oltre al danno temporaneo.

La famiglia, quindi, ha presentato una richiesta di risarcimento, accettando una proposta transattiva dell'Ente quantificata in circa 3.100 euro. Questa, insieme a tanti atti simili, deriva da una delibera di giunta dello scorso 15 marzo, punta a risolvere in modo stragiudiziale tutte le richieste che hanno a che fare con buche o comunque connesse a beni comunali: tra questi rientrano anche i randagi.

L'obiettivo è ovviamente quello di ridurre i costi per le casse pubbliche, nella consapevolezza che un percorso legale della vicenda avrebbe costi maggiori per il Comune.