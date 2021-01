Cani avvelenati a Ribera, il Comune: "Vengano individuati subito gli autori"

Cani avvelenati a Ribera. Il caso arriva anche al Comune. Alcuni randagi che si aggiravano nei pressi della “Circovallazione” sono stati avvelenati. A darne notizia è l’ufficio stampa del comune di Ribera.

"A seguito dell’increscioso evento è stato immediatamente allertato l’Ufficio veterinario dell’Asp - di Agrigento dice in una nota il Comun. e le forze dell’ordine locali, che hanno provveduto a delimitare l’area dove era stato posto il veleno al fine di prelevare i campioni necessari per la profilassi e per verificare il tipo di veleno utilizzato, per poi effettuarne la bonifica. Risulta molto spiacevole parlare, ancora nel 2021, di rispetto dell’ambiente e degli animali in seguito

ad avvenimenti così sgradevoli. L’Amministrazione comunale, nell’auspicare che gli autori di tali atroci azioni vengano nel più breve tempo possibile individuati e puniti, garantisce il proprio impegno ed attenzione per una sempre maggiore implementazione di tutti gli strumenti necessari al controllo del randagismo e per la sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto di tutti gli esseri viventi".