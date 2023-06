Quattro cani avvelenati in 3 settimane, il sindaco: “Impegnati nel perseguire i responsabili”

A Castrofilippo c’è molto sgomento dopo la morte di 4 cani randagi avvelenati in circa 3 settimane. L’ultimo episodio è stato segnalato ai carabinieri che hanno subito avviato le indagini. Il sindaco Gioacchino Baio ha fortemente condannato il gesto: “Si tratta di un atto vile e disumano - ha detto - nei confronti di animali che non danno fastidio a nessuno. Questi cani, tra l’altro, erano soliti aggirarsi in zone periferiche del paese.

E’ mia intenzione impegnarmi nel contribuire a identificare i responsabili, ricordando loro che l’uccisione o la sevizia è un reato penale”. Il metodo per uccidere i cani è sempre il medesimo: somministrare del cibo contaminato col veleno.