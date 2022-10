Cagnolino precipita in un pozzo artesiano di 12 metri, salvato dai vigili del fuoco

A Lampedusa, in zona Maluk, un cane di piccola taglia è stato salvato dai vigili del fuoco dopo essere precipitato all’interno di un pozzo artesiano profondo circa 12 metri. A rischiare la vita in realtà sono stati due cani: uno è però rimasto impigliato nell’imboccatura del pozzo ed è stato il padrone dell’animale a recuperarlo prima che cadesse all’interno. L’altro invece è andato giù subito ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per salvargli la vita.

Il proprietario dei 2 cani stava effettuando dei lavori di manutenzione alla pompa di aspirazione del pozzo e si era allontanato un attimo per prendere un attrezzo. E’ stato proprio in quel momento che ha visto i due cani di piccola taglia finire nel pozzo. I pompieri, per recuperare il cane caduto sul fondo, hanno dovuto impiegare 5 uomini lavorando per ben 6 ore utilizzando una rete da pesca.