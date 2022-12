Cane morto e in decomposizione chiuso in un sacchetto e lasciato davanti casa di Ignazio Messina

I carabinieri di Sciacca indagano sul ritrovamento, avvenuto davanti la casa di campagna del presidente del consiglio comunale Ignazio Messina, in contrada Cutrone, di un sacchetto con un cane morto, in decomposizione. È stato lo stesso Messina, rincasando, che si è accorto della presenza del sacchetto nero. La testa dell'animale, a quanto pare, fuoriusciva dal sacchetto. Messina ha avvisato i carabinieri e stamani, recandosi in caserma, ha formalizzato denuncia.

L'animale, come accertato da un medico del servizio veterinario, era sprovvisto di microchip.

La scoperta è stata fatta, in un punto ben illuminato, nel pomeriggio di ieri.

Il ritrovamento sembrerebbe avere tutte le caratteristiche del messaggio intimidatorio. Ma spetterà ai carabinieri, coordinati dalla locale Procura, fare chiarezza.