"Regalo cane maltese": 32enne risponde all'annuncio sui social e viene truffata

“Regalo cane maltese”. E’ stato questo, grosso modo, l’annuncio, accompagnato da foto, – trovato su Facebook – nel quale è rimasta “incastrata” prima, e truffata poi, una agrigentina trentaduenne. La donna, rimasta colpita dalle fotografie e desiderosa di avere con se un cucciolo di razza maltese, non ci ha pensato due volte a contattare, su messanger, la donna di Milano che regalava l’animale. E tramite chat, la milanese ha confermato che il cane sarebbe stato dato in regalo. Ma c’era un “ma”. Servivano 100 euro circa per le spese di spedizione. Agrigento non è, del resto, esattamente dietro l’angolo del capoluogo lombardo. Somma che l’agrigentina ha, naturalmente, acconsentito a bonificare subito. C’era, infatti, da pagare il viaggio del “suo” cucciolotto.

Pensava, la trentaduenne che ormai fosse cosa fatta e che sarebbe stato necessario soltanto attendere i tempi tecnici per organizzare la spedizione. Dopo qualche giorno però, la milanese ha fatto sapere all’agrigentina che sarebbero servite almeno altre 350 euro perché era necessario imbarcare il cane con una gabietta con aria condizionata e con tutti i confort. Era necessario, indispensabile, di fatto garantire la salute del cucciolo.

Ed è proprio a questo punto che l’agrigentina ha iniziato a subodorare che forse era incappata in qualche raggiro. Ha provato, naturalmente, a trovare soluzioni un po’ più convenienti la ragazza agrigentina, ma non c’è stato verso e, ad un certo punto, la milanese – che aveva già incassato le iniziali 100 euro – è sparita nel nulla, interrompendo ogni forma di comunicazione. Si è materializzata, dunque, per la giovane di Agrigento, la certezza: era stata truffata. Per fortuna, perché appunto era suonato un campanello d’allarme nella mente della trentaduenne, non aveva fatto l’ulteriore bonifico di 350 euro richiesto. La donna, a questo punto, fornendo tutti gli elementi utili alle indagini, ha presentato denuncia alla polizia. Le indagini sono state già avviate.