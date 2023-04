Animali

Cane lanciato dal balcone e ucciso, animalisti denunciano il presunto autore del gesto

Lo annuncia Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection: “Non è obbligatorio avere un animale in casa. Se non si è in grado di gestirlo o convivere in maniera corretta con lui è meglio evitare di prenderlo con sé"