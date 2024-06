Trovato per strada in pieno centro: è gara di solidarietà per salvare un cocker

Tra i tanti randagi che bivaccano in centro città la sua presenza non è passata inosservata. Si tratta di un esemplare di cocker spaniel inglese maschio, già adulto, individuato mentre girovagava senza meta tra via Atenea e piazza Vittorio Emanuele.

Si tratta infatti di un cane in ottime condizioni di salute, tolettato e dotato di collare che verosimilmente è scappato dal suo padrone e che è stato adesso preso in consegna da un cittadino che lo ha visto sul ciglio della strada, dove rischiava di essere investito dalle auto di passaggio.

Questo volontario al momento sta tenendo al sicuro l'animale, ma cerca ovviamente il padrone. E' probabile che basterà la lettura del chip (se il cane ne ha uno) per risalire alla sua famiglia, ma chi dovesse riconoscerlo può chiamare il 3283847325.