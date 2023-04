Lo hanno investito e poi abbandonato per strada: viene salvato dai volontari

Investito da un'automobile di passaggio che l'ha lasciato ad agonizzare sull'asfalto. Si riesce a trascinare fino ad un distributore di benzina probabilmente per cercare ombra o soccorso e rischia ancora una volta di essere investito.

E' questa l'atroce storia di un randagio che è stato però fortunatamente soccorso dai volontari del "Rifugio Hope".

"Sono stati dei ragazzi a chiamarci per soccorrere questo cucciolone - spiegano sui social - Questo cucciolone è riuscito a trascinarsi fino alla pompa di benzina, forse pensava di ricevere aiuto ma come hanno raccontato i ragazzi che ci hanno chiamato per soccorrerlo c è stato addirittura chi gli è quasi risalito addosso pur di fare benzina. L’indifferenza e crudeltà di cui è capace certa gente ci lascia sempre schifati. Per fortuna tra tanti mostri ci sono anche anime buone dal cuore grande".

Il cane è stato tratto in slvo e sottoposto alle cure del caso e oggi, dicono sempre dall'associazione animalista, le sue condizioni starebbero migliorando.

Ad invocare un intervento delle autorità è l'ex assessore al Randagismo al Comune di Agrigento, Roberta Lala. "Siete così indifferenti alla sofferenza di un cane da non vedere che è stato investito e a poco ci passate sopra con la macchina? Chiamarvi mostri sarebbe poco, siete degli esseri indegni, non posso chiamarvi esseri umani perché di umano avete solo l’involucro - scrive -. Sinceramente non so se ci siano telecamere funzionanti, in quel caso, una bella denuncia per mancato soccorso sarebbe il minimo".