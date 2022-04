Sei danneggiamenti al cancello dell'azienda in un anno, raid vandalici mirati? O avvertimenti?

Si tratta di raid vandalici mirati? O, piuttosto, devono essere “letti” come avvertimenti? Inevitabili questo genere di interrogativi per i poliziotti che si stanno occupando delle indagini sul nuovo, ed ennesimo, danneggiamento del cancello di una ditta che si occupa di servizi per eventi. Il dispositivo meccanico elettrico del cancello automatico è stato mandato in frantumi perché forzato da qualche veicolo. Ma anche la stessa inferriata è risultata essere pesantemente curvata poiché, verosimilmente, urtata da qualcosa.

Quanto è avvenuto alla periferia di Canicattì è risultato essere il sesto episodio nel corso di un anno. I primi cinque danneggiamenti non sono stati però denunciati anche perché – a dire del denunciante – il cancello veniva riparato con una spesa irrisoria. In quest’ultimo episodio, invece, sia il motore che i braccetti del cancello sono andati distrutti. A presentarsi in commissariato, raccontando appunto quanto era accaduto, è stato l’amministratore unico della ditta che si occupa di servizi per eventi. Il cinquantacinquenne non avrebbe – stando a quanto è emerso – nessun sospetto su chi possa essere stato l’autore dei danneggiamenti e ai poliziotti avrebbe chiaramente riferito di non aver avuto discussioni, né liti. A presidio dell’immobile, che si trova appunto nelle campagne di Canicattì, non vi sono telecamere di videosorveglianza.

Sarà molto complicato, se non addirittura impossibile, per gli agenti del commissariato di Canicattì riuscire a tracciare la giusta ipotesi investigativa e arrivare, dunque, all’identificazione di chi ha messo a segno i danneggiamenti. Perché una cosa appare quasi certa: dietro i sei episodi potrebbe esserci sempre la stessa “mano”.