Cancellato il volo aereo Catania-Lampedusa, disagi per i passeggeri

Giornata da dimenticare, ieri, per moltissimi passeggeri alle prese con la cancellazione improvvisa da parte della compagnia aerea Dat. Il volo Catania Lampedusa DX1841, delle 14,35, è stato cancellato, rimanendo in aeroporto. Lo rende noto ItaliaRimborso che spiega: "I viaggiatori possono ottenere 250 euro come compensazione pecuniaria. Sembra che la cancellazione, infatti, sia dovuta - hanno scritto da ItaliaRimborsi - a problematiche della compagnia aerea e il team sostiene che ci possano essere gli estremi per l’applicazione del regolamento comunitario 261/2004".