Viola reiteratamente la detenzione domiciliare, arrestato e portato in carcere

Avrebbe, reiteratamente, violato la detenzione domiciliare. E’ in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio di Sorveglianza del tribunale di Agrigento, che i carabinieri hanno arrestato un disoccupato trentanovenne. I militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della precedente detenzione domiciliare.

Un provvedimento deciso a seguito di reiterate violazioni delle prescrizioni della misura già in corso. I carabinieri hanno di fatto arrestato il disoccupato trentanovenne, residente a Campobello di Licata, e lo hanno, dopo le formalità di rito, trasferito alla casa circondariale di Agrigento dove l’indagato – per violazioni degli obblighi della detenzione domiciliare – dovrà restare a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari dell’Arma, così come le altre forze dell’ordine, sistematicamente, effettuano controlli su quanti si trovano sottoposti a misure cautelari o a pene alternative, come in questo caso, e accertano eventuali violazioni. Anche reiterate che portano, appunto, a provvedimenti di aggravamento