Campobello: Teresa Burgio nuovo commissario straordinario del Comune

Teresa Burgio è il nuovo commissario straordinario del Comune di Campobello di Licata. Il decreto di nomina è stato firmato dall'assessore regionale per le autonomie locali, Andrea Barbaro Messina, che ha preso atto della decadenza del sindaco Antonio Pitruzzella in seguito al ricorso del candidato rivale Michele Termini. La decisione dei giudici amministrativi è stata presa per alcune irregolarità legate alla stampa delle schede elettorali.

Si tratta dell’avvocato Teresa Burgio, segretario comunale attualmente in servizio a Naro. Burgio, 39 anni, sposata e madre di due figli, ha un curriculum ricco di esperienze professionali svolte in varie parti d’Italia.

Sarà lei a gestire la fase amministrativa di transizione sino alla prossima primavera, quando si svolgeranno le elezioni comunali (Campobello non rientra nella tornata elettorale del 22 e 23 ottobre, essendo già stati convocati i comizi elettorali con decreto dello scorso 21 agosto).