Presi con cocaina e contanti durante il lockdown, condanna definitiva per padre e figlio

Diventa definitiva la condanna a quattro anni e otto mesi nei confronti di padre e figlio di Campobello di Licata – Salvatore e Calogero Termini, 65 e 31 anni – arrestati nell’aprile 2020 – in pieno lockdown – in seguito ad un blitz dei carabinieri dopo essere stati trovati in possesso di 700 grammi di cocaina e 13 mila euro in contanti.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa confermando il verdetto della Corte di appello di Palermo. La notizia è riportata sul quotidiano La Sicilia.

Il più giovane è stato arrestato e dovrà scontare la condanna ai domiciliari. La droga e i soldi sono stati scoperti in seguito all'operazione: i carabinieri si erano insospettiti di alcuni movimenti anomali all'interno della casa e hanno deciso di intervenire.