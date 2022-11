Operaio morto dopo caduta dal tetto, i familiari saranno risarciti

Sentenza annullata: i familiari di un operaio morto a 40 anni dopo una caduta dal tetto saranno risarciti. La Cassazione, alla quale si è rivolto il loro avvocato Salvatore Manganello, ha annullato la sentenza della Corte di appello che assolveva Ignazio Gioachino Antonio Imbruglia, 56 anni.

La sentenza è stata impugnata ai soli effetti civili: in sostanza l'imputato è stato assolto definitivamente dalla pena detentiva ma dovrà risarcire i familiari.

L'operaio addetto all’imballaggio del magazzino, secondo quanto ha accertato il processo, sarebbe stato utilizzato per collocare una trave sul cornicione. Antonio Lo Coco, 40 anni, di Campobello di Licata, sposato con figli, precipitò e morì sul colpo per i gravi traumi riportati in varie parti del corpo.

Lo stesso, peraltro, non avrebbe indossato il casco e altri strumenti di imbracatura e il lavoro sarebbe stato svolto senza la predisposizione di alcun ponteggio o di una scala fissa.

In primo grado era stato condannato a 7 mesi di reclusione, in appello è stato assolto. Adesso, in Cassazione, è arrivato il verdetto definitivo.