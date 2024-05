"Ha guardato il mio fidanzato": 17enne prende a calci a pugni una 13enne, denunciata

È stata considerata "rea" d'aver guardato, e forse anche più volte, il fidanzato altrui. Ed è per questo che una tredicenne di Campobello di Licata è stata presa a calci e a pugni e fatta finire, ferite, al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Un'aggressione folle verificatasi lo scorso 11 aprile, proprio a Campobello di Licata. Un'aggressione che, però, adesso, dopo un'attività investigativa frenetica da parte dei poliziotti del commissariato di Canicattì, ha portato all'identificazione - e denuncia alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo - della presunta responsabile.

Ha 17 anni la denunciata. E l'ipotesi di reato contestata, dai poliziotti del commissariato di Canicattì e dal pm della procura per i minori - è lesioni personali. Non è la prima volta che una giovane campobellese viene aggredita e ferita.

Il nuovo episodio di violenza

Lo scorso 11 aprile, un giovedì, avrebbe dovuto essere una serata come tante. Più giovani, a Campobello di Licata, si erano ritrovati in centro. Scherzi, battute, sfottò: tutto quello che - nella fase dell'adolescenza - è più che normale. Fra loro anche una tredicenne di Campobello che, a dire della ragazza più grande, avrebbe guardato, e forse anche con insistenza, il suo fidanzato. Sguardi non graditi, sguardi che hanno mandato su tutte le furie la 17enne che, all'improvviso, s'è scagliata con pugni e calci contro quella che è poco più di una bambina. E la tredicenne rimasta ferita è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. Sono stati, come sempre avviene in questo genere di casi, i poliziotti del commissariato cittadino.

Una denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata nelle ore successive dai genitori della vittima alla stazione dei carabinieri di Campobello di Licata.

Le indagini a tutto campo

Quell'aggressione subita da una ragazzina così piccola non ha potuto che colpire e inquietare i poliziotti che, spesso, sono anche genitori. L'attività investigativa è stata naturalmente avviata e portata avanti, nel massimo riserbo. E adesso, dopo meno di un mese dall'episodio di violenza, gli agenti del commissariato di Canicattì sono riusciti ad identificare e a denunciare la diciassettenne, a quanto pare già nota alle forze dell'ordine, che dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di lesioni personali.

La tredicenne allora ferita non è risultata essere, per sua fortuna, in gravi condizioni. Pochi i giorni di prognosi che vennero diagnosticati dai medici che, al "Barone Lombardo", la sottoposero a tutti gli accertamenti ritenuti necessari.

