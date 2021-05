Incidente fra moto e auto: panettiere 52enne ricoverato in Rianimazione

Panettiere cinquantaduenne di Ravanusa, ma residente a Campobello di Licata, ricoverato in Rianimazione all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta dopo che, nel tardo pomeriggio di lunedì, è rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi lungo la statale 123, al bivio di Campobello di Licata.

La moto, guidata dal panettiere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un uomo di Palma di Montechiaro. Entrambi i mezzi procedevano sullo stesso senso di marcia. Ritenute gravi, assai gravi, le ferite riportate dal motociclista è stato fatto atterrare un elicottero del 118 che ha trasferito il 52enne, sposato e padre di due figli, all'ospedale di Caltanissetta dove è stato sottoposto a due interventi chirurgici. A Campobello di Licata e a Ravanusa sono ore di apprensione. Sul posto, è intervenuta anche la polizia municipale di Campobello.