Rissa al termine del comizio elettorale, aperta un'inchiesta: carabinieri acquisiscono video e convocano in caserma i coinvolti

I carabinieri stanno verificando presenza e collocazione, in piazza 20 Settembre, delle telecamere di videosorveglianza. Verranno acquisiti nelle prossime ore, qualora utili alla ricostruzione, i filmati. Sono in corso di convocazione in caserma, inoltre, le persone che sarebbero rimaste coinvolte in quella che è stata una lite con aggressione, poi degenerata in rissa. Le loro testimonianze, quale persone informate sui fatti, serviranno - assieme agli eventuali video - a ricostruire la dinamica di quanto è accaduto ieri sera nel cuore di Campobello di Licata. Ricostruzione dei fatti che è necessaria, indispensabile, per stabilire se ci sono - per i militari dell'Arma - le condizioni per procedere eventualmente a carico di qualcuno dei coinvolti.

Ieri sera, non sono arrivate segnalazioni al numero unico d'emergenza. A intervenire, quando è scoppiato il caos in piazza 20 Aprile, sono stati gli agenti della polizia municipale. Da stamani, i carabinieri sono al lavoro e hanno già ricostruito appunto quello che è avvenuto, così come il motivo dell'alterco. Una lite a margine del comizio elettorale che, come anticipato da AgrigentoNotizie, non è legate a critiche o diatribe di carattere politico o amministrativo. Ma che ha appunto riguardato l'organizzazione del comizio fatto sul palco di piazza 20 Settembre.

Servirà naturalmente un po di tempo affinché i carabinieri della stazione di Campobello di Licata, riuscendo a mettere dei punti fermi su quanto è accaduto, decidano, assieme alla procura di Agrigento, se formalizzare o meno d'ufficio delle denunce. Ma potrebbe accadere anche che qualcuno dei coinvolti decida di procedere con querela di parte.

