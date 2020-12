Coltello in pugno rapina supermercato: bottino magro, criminale in fuga

Rapinatore solitario entra in azione e, dopo aver minacciato con il coltello chi in quell’esatto momento era alla cassa, si fa consegnare tutti i soldi che c’erano dentro. Il colpo – anche se ha fruttato poco più di 200 euro – è stato messo a segno, alle 20 circa di lunedì, al supermercato “Like” di via Lautrec a Campobello di Licata. A fare irruzione, con un coltellaccio in mano, è stato un uomo con il volto parzialmente travisato da uno scalda collo. Arraffato il bottino, il delinquente è immediatamente tornato sui suoi passi e, a quanto pare, s’è dileguato a gambe levate.

Scattato l’allarme, al supermercato “Like” sono accorsi i carabinieri della stazione di Campobello di Licata. I militari hanno ricostruito sommariamente l’accaduto e subito hanno dato il via alle ricerche del rapinatore solitario in tutta la zona circostante. Del malvivente non è saltata fuori alcuna traccia. Ieri mattina, risultava essere in corso l’attività investigativa dei carabinieri. Indagini per provare a raccogliere quanti più indizi possibili e provare ad identificare l’uomo. Difficile ipotizzare – ma nulla, ieri, veniva categoricamente escluso – che possa esserci un collegamento con i due delinquenti che quattro giorni prima hanno realizzato, nel giro di un’oretta circa, due rapine ai danni di altrettanti distributori di Licata e di Ravanusa. Quel giorno ad agire furono appunto in due, pure loro armati di coltello e con il volto coperto. I criminali in quel caso utilizzarono un’autovettura, una Fiat Uno per la precisione, che era stata rubata lo stesso giorno proprio a Campobello di Licata. Utilitaria che è stata ritrovata integra, non data alle fiamme cioè, e che viene ancora sottoposta ad accertamenti da parte degli specialisti dell’Arma che, di fatto, stanno provando a rilevare eventuali impronte digitali o tracce di Dna.