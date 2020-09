Lasciano il pannolino sul climatizzatore e scoppia l'incendio: pompieri in azione

Lasciano, distrattamente, un pannolino appoggiato su un climatizzatore portatile che si surriscalda e va a fuoco. Sono dovuti intervenire i pompieri, nella notte fra domenica e ieri, in via Pasubio a Campobello di Licata dove, nell’appartamento, è scoppiato l’incendio. Grande paura, inevitabilmente, per gli abitanti di quella residenza. Per i vigili del fuoco è stato però semplice riportare la calma perché, nel giro di pochissimo, sono riusciti ad avere la meglio su fiamme e fumo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In via Pasubio anche i carabinieri della stazione cittadina. Solo quando tutto è stato rimesso in piena sicurezza all’interno di quell’abitazione, i pompieri e i militari dell’Arma hanno potuto confermare le cause accidentali. Nessun dubbio sul fatto che quel pannolino lasciato, distrattamente, appoggiato sul climatizzatore portatile abbia provocato la scintilla iniziale. I danni all’abitazione sono stati, per fortuna, lievi. E questo grazie anche al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che, dopo aver fatto allontanare gli abitanti dell’appartamento, hanno rimesso rapidamente tutto in sicurezza.