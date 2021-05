Va in campagna per "ripulire" il terreno e perde la vita: tragedia a Campobello

Dovrebbe aver avuto un malore, mentre ripuliva il proprio appezzamento di terreno - in contrada Milici a Campobello di Licata - e dopo che ha perso i sensi è stato raggiunto e "aggredito" dalle fiamme. Ad essere ritrovato privo di vita è stato un pensionato di 73 anni, Mario Pitrola. Sul posto, sono al lavoro i carabinieri della stazione di Campobello di Licata, coordinati dal comando compagnia di Licata, e sta arrivando anche un medico legale per una ispezione cadaverica.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni familiari che non vedendo rientrare in casa l'uomo sono andati a cercarlo in campagna. Sapevano infatti che si era recato in contrada Milici per effettuare dei lavori. Voleva ripulire dalle erbacce il suo fondo agricolo. Ma - stando a quanto è stato ricostruito - l'anziano sarebbe stato colto da un improvviso malore che gli avrebbe fatto perdere i sensi. Quando le fiamme lo hanno raggiunto si è consumata la tragedia.