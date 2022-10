"Irregolarità nello stoccaggio dei rifiuti", denunciato imprenditore e sequestrata l'area

“Gestione irregolare di rifiuti”. E’ di questa ipotesi di reato che dovrà rispondere un imprenditore, residente a Campobello di Licata, che è stato deferito alla Procura di Agrigento dai carabinieri. Disposto anche il sequestro dell’intera area su cui sorge il suo impianto di autodemolizione.

I militari dell’Arma della stazione di Campobello di Licata hanno effettuato un controllo mirato, assieme al personale dell’Arpa, nell’impianto di autodemolizione e hanno riscontrato “plurime irregolarità nelle modalità di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi” – è stato ricostruito - . E’ stata, naturalmente, subito, informata l’autorità giudiziaria e il sostituto procuratore di turno ha aperto un fascicolo, iscrivendo l’imprenditore trentacinquenne nel registro degli indagati. E’ scattato anche, appunto, il sequestro dell’intera area che è stata affidata in custodia allo stesso proprietario. Non è escluso, anzi sembrerebbe essere assai probabile, che verrà imposta la bonifica – e dunque il corretto stoccaggio e smaltimento dei rifiuti non pericolosi – dell’area. Controlli di questo genere, per garantire il rispetto delle regole e la tutela ambientale, vengono sistematicamente realizzati dai carabinieri un po’ in tutta la provincia. Quando vengono riscontrate le irregolarità naturalmente scattato i sequestri e le segnalazioni alla Procura della Repubblica.