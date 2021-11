Lascia il fucile da caccia in macchina e glielo rubano: denunciato bracciante di 53 anni

Lascia momentaneamente incustodito, all’interno della sua autovettura parcheggiata in un fondo agricolo di contrada Spatafora, il proprio fucile da caccia calibro 12. Un’arma che è stata rubata. E il bracciante agricolo di 53 anni, proprietario del fucile, finisce nei guai: è stato denunciato, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di omessa custodia di armi. A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Campobello di Licata è stato proprio l’agricoltore che ha denunciato il furto del proprio fucile. Ma raccontando i fatti, il cinquantatreenne ha riferito d’aver lasciato il calibro 12 all’interno della macchina posteggiata. Cosa che non avrebbe potuto assolutamente fare. Ed infatti a suo carico è scattata l’accusa d’aver lasciato incustodita l’arma.

I carabinieri di Campobello di Licata, coordinati dalla compagnia dell’Arma di Licata, hanno comunque, inevitabilmente, avviato le indagini per cercare di ritrovare quel calibro 12 che, al momento, circola abusivamente e illegalmente e per cercare di identificare chi ha portato via – mettendo a segno il furto aggravato – il fucile. Non sarà però semplice visto che la razzia è avvenuta in aperta campagna. Nelle ultime ore comunque sarebbero state realizzate – proprio per cercare di ritrovare il fucile da caccia – più perquisizioni domiciliari. Tutte però, almeno stando a quanto è emerso, con esito negativo.