Scoperto deposito incontrollato di rifiuti, sequestrata area di oltre 9mila metri quadrati: due denunce

Avrebbero realizzato un deposito incontrollato di rifiuti derivati da attività zootecnica. L'area di ben 9.110 metri quadrati, in contrada Garcitella a Campobello di Licata, è stata sequestrata. Due le persone - la proprietaria del terreno, una sessantaquattrenne, e l'utilizzatore del fondo, un cinquantottenne, - sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento. Dovranno adesso rispondere dell'ipotesi di reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

Ad effettuare il controllo, nei giorni scorsi, a Campobello di Licata, sono stati i carabinieri del Centro Anticrimine e Natura assieme a quelli della stazione cittadina e ai funzionari dell'Arpa di Agrigento. Oltre all'area, i militari dell'Arma hanno posto sotto sequestro delle attrezzature meccaniche utilizzate per gestire i rifiuti.