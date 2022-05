Misterioso incendio danneggia camion di impresa trasporti: avviate le indagini

Un camion di una ditta di trasporti è rimasto danneggiato, nella notte fra sabato e ieri, a causa di misterioso un incendio. Il mezzo era stato lasciato posteggiato in via Spinasanta, a Campobello di Licata, e nottetempo appunto si sono sprigionate delle fiamme nella parte anteriore. Scattato l’allarme, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e i militari dell’Arma della stazione cittadina. Ai primi, idranti alla mano, è toccato il compito di evitare che il rogo si estendesse. Cosa che sono riusciti a fare rapidamente. Il camion è rimasto infatti danneggiato soltanto nella parte anteriore.

I carabinieri della stazione di Campobello di Licata, coordinati dal comando compagnia di Licata, hanno invece avviato le indagini. Ieri si parlava di “cause ancora in corso d’accertamento”. Nessuna ipotesi, nemmeno quella di un eventuale cortocircuito, veniva esclusa. In via Spinasanta non sono stati ritrovati inneschi, né taniche o bottiglie sospette. Elementi che, di norma, conclamano la natura dolosa. I militari dell’Arma, come sempre avviene in questo genere di fatti, hanno sentito il campobellese che risultava essere in possesso del mezzo pesante adibito appunto al trasporto.

Non sono filtrate indiscrezioni in merito. Appare scontato, inoltre, che gli investigatori si siano sincerati sull’eventuale presenza o meno di impianti di videosorveglianza sistemati in via Spinasanta o nelle zone immediatamente limitrofe. Servirà un po’ di tempo, verosimilmente, per mettere dei punti fermi nelle indagini e stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale che ha danneggiato il camion. Ieri, non veniva appunto esclusa l’ipotesi di un incendio divampato per cause accidentali, forse un cortocircuito dell’impianto elettrico.