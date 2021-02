Incendiata l'auto di un pensionato 41enne, aperta un'inchiesta

Brucia – e i carabinieri non hanno nessun dubbio sul fatto che l’incendio sia stato di matrice dolosa – una Fiat Punto di proprietà di un quarantunenne pensionato. E’ accaduto tutto nella notte fra venerdì e ieri, in via Diaz a Campobello di Licata. Le fiamme che, per fortuna, non si sono estese ad altri mezzi sono state domate dai vigili del fuoco. Erano le 23,57, infatti, quando alla sala operativa del comando provinciale di Agrigento veniva raccolto l’Sos. La squadra dei pompieri è rimasta al lavoro, cercando di salvare il salvabile, fino alle 2,18. A ruota, assieme ai carabinieri della stazione cittadina che sono coordinati dalla compagnia di Licata, è stato fatto il cosiddetto sopralluogo tecnico per stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla iniziale. Stando a quanto ieri mattina trapelava dal fitto riserbo investigativo, non sarebbero state trovate bottiglie, taniche sospette o inneschi.

Tuttavia, l’ipotesi investigativa privilegiata sembrava essere – per i militari dell’Arma – quella dolosa. I carabinieri hanno già sentito, e non è escluso che tornino a farlo ancora una volta nelle prossime ore, il pensionato quarantenne proprietario dell’utilitaria. Appare inoltre assai probabile che siano stati sentiti, o verrà fatto, residenti in via Diaz e questo, naturalmente, per verificare la presenza di eventuali presenze sospette nelle ore antecedenti al rogo. Quale primo passaggio investigativo, inoltre, è stata verificata l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza tanto in via Diaz quanto nelle aree immediatamente limitrofe. Anche su questo “fronte” non trapela nessuna indiscrezione. Le bocche dei carabinieri sono cucite. La presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza, tanto pubbliche o private, potrebbe però certamente consentire agli investigatori un’accelerazione nelle indagini.