Irregolarità sulle etichette collocate sulle bottiglie: sanzionato responsabile di oleificio

Irregolarità sulle etichette in merito alle proprietà organolettiche dell'olio - risultato essere di ottima qualità - già imballato e pronto per essere consegnato ai commercianti. E' per questo motivo, si tratta di una irregolarità amministrativa, che i carabinieri del Nas hanno elevato una maxi sanzione al responsabile di un oleificio di Campobello di Licata.

Con largo anticipo rispetto all'avvio della campagna olearia, i militari dell'Arma del nucleo antisofisticazione di Palermo hanno avviato controlli anche sugli oleifici dell'Agrigentino. E a Campobello di Licata è emersa questa irregolarità formale, mentre sono risultate essere perfettamente rispondenti ai requisiti imposti dalla legge le condizioni igienico-sanitarie dell'impianto.