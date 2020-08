Campobello annuncia: encomi per chi si è speso contro il Covid-19

Encomi e riconoscimenti alle associazioni o a semplici cittadini che si sono spesi in prima persona contro il Covid-19. A deciderlo è stata l’Amministrazione comunale di Campobello di Licata, che ha organizzato per martedì prossimo 11 agosto alle 19 in piazza XX Settembre, la cerimonia ufficiale di consegna.

“I mesi appena trascorsi – spiega il sindaco Giovanni Picone - hanno visto la nostra comunità affrontare la grave pandemia mondiale causata dalla diffusione del virus Covid-19. Sono stati momenti estremamente difficili, caratterizzati da paura, prudenza, ma anche da tantissimi esempi di coraggio, dedizione, generosità, spirito di sacrificio e senso del dovere. Grande è stato l'impegno del personale sanitario, delle forze dell'ordine, e di tutti i lavoratori che hanno avuto un ruolo nella gestione dell'emergenza. Partendo dal rapporto con gli infetti fino alla gestione burocratica delle attività straordinarie legate agli interventi per la sicurezza e per il sostegno alle categorie più deboli, maggiormente colpite dalla chiusura forzata delle attività. Sia Associazioni che semplici cittadini hanno mostrato generosità e spirito di solidarietà, mettendo a disposizione il proprio tempo, i propri mezzi, facendo sacrifici, donando generi di prima necessità o denaro da destinare ai più bisognosi. Pur nella consapevolezza che l'emergenza è ancora lontana dall'essere chiusa definitivamente – conclude il primo cittadino - l'Amministrazione di Campobello di Licata ha deciso di ringraziare pubblicamente tutti coloro che, nel rispettivo settore di competenza, abbiano svolto un ruolo nei giorni difficili di totale blocco delle attività, e tutti coloro che hanno offerto il proprio sostegno attraverso aiuti economici o attività di supporto di vario genere”.