Il Covid fa un'altra vittima, muore un 95enne di Campobello

ll Covid fa un'altra vittima. Si tratta di un 95enne di Campobello: a darne notizia è il sindaco del paese, Giovanni Picone. "Una brutta notizia che ci rattrista e ci deve far riflettere. Sono vicino ai familiari in questo momento di dolore. È straziante non poter essere vicino al proprio congiunto e non poter partecipare alle esequie". L'anziano era andato in ospedale per problemi cardiaci

Picone aggiunge: "Che nessuno osi dire o pensare che era anziano o altro. Dinanzi alla morte e al distacco da un proprio congiunto non c'è età. Parliamo di vite umane che hanno dato tanto nella vita ai loro familiari, insegnamenti, valori, affetto e tanto altro".