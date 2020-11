Il Covid fa un'altra vittima, muore un 95enne di Campobello: ecco tutti i nuovi positivi

ll Covid fa un'altra vittima. Si tratta di un 95enne di Campobello: a darne notizia è il sindaco del paese, Giovanni Picone. "Una brutta notizia che ci rattrista e ci deve far riflettere. Sono vicino ai familiari in questo momento di dolore. È straziante non poter essere vicino al proprio congiunto e non poter partecipare alle esequie". L'anziano era andato in ospedale per problemi cardiaci.

Picone aggiunge: "Che nessuno osi dire o pensare che era anziano o altro. Dinanzi alla morte e al distacco da un proprio congiunto non c'è età. Parliamo di vite umane che hanno dato tanto nella vita ai loro familiari, insegnamenti, valori, affetto e tanto altro".

+4 a Palma di Montechiaro

"Altri 4 nuovi positivi. Usciamo di casa solo se strettamente necessario" - ha detto il sindaco Stefano Castellino - . A Palma di Montechiaro i contagiati sono complessivamente 50.

Ravanusa, calano i casi

I contagi sono passati da 25 a 15 a Ravanusa. A fare il bilancio, con un video pubblicato su facebook, è il sindaco Carmelo D'Angelo. "Da domani - annuncia - sarà istituita una zona rossa alla villa comunale e nelle strade adiacenti la scuola di via Rinascita. Chi verrà trovato là, rischia una pesante sanzione". Per il resto non sono necessarie altre chiusure.

Casteltermini, altri 4 contagiati

Ci sono altri quattro contagiati, invece, a Casteltermini che portano a 19 il numero complessivo dei positivi. A comunicarlo è il sindaco Gioacchino Nicastro.

+4 ad Aragona che torna a 30

"Quattro nuovi casi positivi al Covid-19. Purtroppo il dato rimane parziale, poiché ho ricevuto chiamate da concittadini risultati positivi ai tamponi effettuati in laboratori privati - ha detto il sindaco Peppe Pendolino - . La situazione sta diventando delicata sul nostro territorio. Oggi i dati ci indicano che il 60/70% dei contagi ormai avviene in famiglia".

Situazione stabile a Camastra

I contagiati, a Camastra, restano 27. "Due persone già positive al Covid-19, terminato il periodo di isolamento risultano al secondo tampone di verifica dell'Asp ancora positivi - ha reso noto il sindaco Dario Gaglio - .Inoltre siamo in attesa di esito del secondo tampone di altri 4 soggetti già positivi al Covid-19".

Menfi è a 14 casi

Si sono registrati due nuovi casi di Covid a Menfi che è arrivata ad un totale di 14 positivi.

(Aggiornato alle ore 20,50)