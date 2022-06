I campioni del mondo Barzagli, Grosso e Zambrotta innamorati della “grattatella” al Verdura resort

Hanno girato il mondo e giocato sui campi da gioco più prestigiosi del pianeta, ma una “grattatella” così hanno potuto trovarla solo in terra agrigentina, al Verdura golf resort di Sciacca dove sono stati ospitati per un torneo di padel promosso da Gianluca Zambrotta. E c’era proprio lui, uno dei campioni del mondo dell’Italia di Marcello Lippi che alzò la coppa nella notte di Berlino del 2006, insieme ai compagni di squadra Fabio Grosso (colui che segnò il rigore decisivo contro la Francia in finale) e poi Andrea Barzagli. Ma non sono stati solo gli azzurri ad assaporare la “grattatella” agrigentina: c’erano, tra gli altri, l’ex portiere del Milan, Dida, Simone Barone del Palermo, Javier Saviola e Luis Javier Garcia del Barcellona.

Andrea Barzagli, in particolare, ha dedicato una storia su Instagram facendo vedere Simone Brucceri "in azione" durante la preparazione di una delle sue "grattatelle".

A preparare per loro la “grattatella” è stato Simone Brucceri con la sua caratteristica “Ape”: il tipico mezzo degli ambulanti di una volta che, un tempo, dispensavano piccole gioie e sapori per strada.

L’occasione per scoprire una piccola fetta di antiche tradizioni agrigentine è stata la festa di chiusura del torneo che si è svolta ieri sera, sabato 4 giugno, nel baglio del Verdura golf resort del gruppo Rocco Forte: uno spazio appositamente creato per rievocare le piazze siciliane.