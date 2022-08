Al mare con il camper in spazi non attrezzati, blitz della Guardia di finanza: multati e allontanati

Una zona di mare in contrada Caos, non lontana dalla casa Natale di Luigi Pirandello, in cui non esistevano regole per diversi camperisti che hanno “deciso” di mettere radici per alcuni giorni e godersi la settimana di Ferragosto parcheggiando i loro veicoli in una zona non attrezzata in tal senso.

A farli andare altrove ci hanno pensato i militari della Tenenza della Guardia di finanza di Porto Empedocle coordinati dal comandante Giorgio Usai.

Un vero e proprio “bivacco” dove i camperisti hanno improvvisato pranzi, cene, hanno montato tende e, naturalmente, hanno fatto il bagno al mare. Decine le sanzioni elevate, anche per il fatto che alcuni mezzi erano senza copertura assicurativa o senza revisione. In alcuni casi, infatti, è scattato anche il sequestro e a nulla sono servite le proteste di alcuni camperisti che, come è noto, sono tenuti a fermarsi in aree appositamente attrezzate.