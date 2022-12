Si mette in sicurezza il campanile di San Giuseppe, divieto di sosta in via Bac Bac

Giovedì e venerdì prossimi sarà impossibile parcheggiare lungo via Bac Bac fino all'intersezione di via Atenea. Verrà messo in sicurezza il campanile della chiesa di San Giuseppe e quindi sarà necessario lasciare spazio all'autogru e agli operai che dovranno occuparsi di questi lavori.

A firmare l'ordinanza - che complicherà la ricerca di parcheggi a quanti sono soliti posteggiare in zona - sono stati i funzionari comunali. La sosta dei veicoli è, normalmente, consentita soltanto sul lato sinistro del senso di marcia. Ma giovedì, a partire dalle ore 7, e venerdì, fino a cessato bisogno, è stato previsto il divieto di sosta con rimozione.